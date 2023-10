Parteichefs verurteilen einhellig den Hamas-Terror

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch forderte den internationalen Druck auf allen Ebenen zu erhöhen, um zur Befreiung der Verschleppten in den Händen der Terroristen beizutragen. „Das Einfrieren der Zahlungen aus Österreich in die Palästinensergebiete sind dabei ein wichtiger Schritt“, so Deutsch. Durch die Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen für alle jüdischen Einrichtungen in Österreich konnten die Gebete in den Synagogen während der Feiertage sicher und reibungslos abgehalten werden. Das gelte auch für die jüdischen Schulen und andere Einrichtungen der IKG.