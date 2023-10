Verstappen emotional: „Titel auch für Mateschitz“

Kein Wechsel

Red Bull und Max Verstappen - das passt einfach zusammen. „Für mich ist es nicht langweilig, weil zu gewinnen in der Formel 1, ist das Beste, was es gibt. Es wäre langweilig, wenn ich nicht mehr gewinnen kann“, so der Formel-1-Star, der in der nahen Zukunft keinen Wechsel in Betracht zieht: „Ich bin sehr happy bei Red Bull und das hoffentlich noch für viele Jahre.“ Das hätte sicherlich auch Didi Mateschitz mit großer Freude zur Kenntnis genommen …