Max ist schnell, aber fürs Podest reicht es nicht

„Ein bisschen gefeiert haben wir, aber wir mussten uns schon zurückhalten.“ Dabei hatte Max Verstappen nach dem Gewinn des dritten WM-Titels in Folge bis etwa drei Uhr Früh in den Sonntag hineingefeiert, den selbst auferlegten Zapfenstreich vor dem Grand Prix von Katar um eine Stunde überzogen. „Aber es war in kleinem Rahmen“, versicherte Red-Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, „das halbe Team war nach dem Crash von Perez mit der Reparatur beschäftigt.“ „Party-Bulle“ Max ließ es dann auch im gestrigen Rennen krachen: Poleposition, schnellste Runde und sein erster Sieg in Katar, der 14. GP-Erfolg des Jahres! Und Marko lobte: „Max hat sich an alle Vorgaben gehalten, die Reifen nicht überfahren.“ Trotzdem hielt er Oscar Piastri und Lando Norris (beide McLaren) recht locker hinter sich.