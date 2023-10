Salzburg und Sturm Graz räumen bei Bruno-Gala ab

Legionär der Saison zum siebenten Mal an Alaba

Seiwald zeigte sich ebenfalls glücklich und blickte bereits nach vorne. Er wolle „bei Leipzig mehr Spielminuten bekommen und mit dem Nationalteam gegen Belgien die EM klarmachen“, erzählte der Mittelfeldspieler. Der Pokal für den Legionär der Saison ging zum siebenten Mal an David Alaba. Der aktuell verletzte ÖFB-Teamkapitän weilt in Madrid, sein Vater George übernahm die Trophäe. Bei den Schiedsrichtern gewann erstmals Stefan Ebner.