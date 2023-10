Stapler machte sich „selbstständig“: Fuß überrollt

Mit seinem Stapler wollte ein 31-Jähriger auf einem Firmengelände einen defekten Lastwagen in die Werkstatt zu schleppen. So der Plan. Dafür musste er den tonnenschweren Lkw mittels Schleppstange an sein Fahrzeug koppeln. Dabei passierte das folgenschwere Missgeschick - beim Aussteigen betätigte der Arbeiter unabsichtlich den Ganghebel seines Staplers