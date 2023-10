„FC 24“: Wie gut ist „FIFA“ mit dem neuem Namen?

„FC 24“, das klingt neu, nicht vertraut. Dabei handelt es sich um ein Spiel, das seit Dekaden Fans an die Schirme fesselt. Da der Fußball-Weltverband FIFA aber bei den Lizenzforderungen den Inhalt von Dagobert Ducks Geldspeicher haben wollte, fehlt aber der Name nun bei EA Sports‘ Fußballklassiker. Aber was gibt es für Neuerungen, abgesehen vom Namen?