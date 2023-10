Belgiens Lukaku schießt sich für ÖFB-Team warm

Die AS Roma siegte auch dank eines Doppelpacks des belgischen Nationalteamspielers Romelu Lukaku bei Schlusslicht Cagliari mit 4:1. Trainer Jose Mourinho darf vorerst durchatmen. Die Römer verbesserten sich auf den zehnten Tabellenrang. Lukaku trifft mit Belgien kommenden Freitag in der EM-Qualifikation in Wien auf Österreichs Team.