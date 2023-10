„Wir sind dankbar für die Chance“

Auf Burg Schlaining drücken derzeit 28 von insgesamt 45 philippinische Pflegekräfte die Schulbank, um in rund zwei Monaten als Teilzeit-Angestellte erste Hilfstätigkeiten übernehmen zu können. „Grundkenntnisse stellen die Voraussetzung für die spätere Tätigkeit in unseren Einrichtungen dar. Das ist wichtig, um die Qualität in Pflege und Betreuung garantieren zu können“, betont Soziallandesrat Leonhard Schneemann. Sobald die angehenden Pflegekräfte B2-Niveau erreicht haben, erhalten sie die Berufsberechtigung und können voll in den Job einsteigen.