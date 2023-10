3x3-Männer gewinnen Masters-Turnier in Amsterdam

Nächster Halt: China

Der Turniersieg auf Masters-Ebene bringt wichtige Punkte für das Nationenranking. Als aktuelle Nummer zehn wäre Österreich bei zwei von drei Olympia-Qualifikationsturnieren im Frühjahr startberechtigt. Nur bei einem Event, das ausschließlich Topteams von Kontinental- und Weltmeisterschaften vorbehalten ist, müssen die ÖBV-Männer definitiv zuschauen. In den nächsten beiden Wochen warten auf Kapitän Linortner und Co. zwei Masters-Turniere in China - in Shanghai und Chengdu.