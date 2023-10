Bürgermeisterin von Karrösten zieht die Notbremse

„Weitere Zusammenarbeit unmöglich“

Was war geschehen? „Die jüngsten Ereignisse rund um die Gemeindeverwaltung haben dazu geführt, dass eine weitere Zusammenarbeit unmöglich ist“, heißt es (gekürzt) in dem Schreiben, das am 29. September verfasst und von allen zehn Gemeinderäten unterzeichnet wurde. Also auch von den Listenkollegen der Bürgermeisterin. Zweck des Schreibens: Eine Sondersitzung zur Selbstauflösung des Gemeinderates mit anschließenden Neuwahlen.