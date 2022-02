Herrlich, endlich eine Dorfchefin im Bezirk Imst

FPÖ schweigt, SPÖ und Grüne überschaubar

Die FPÖ wollte der „Tiroler Krone“ keine Situationsübersicht gönnen, wohl aber die SPÖ. Neben dem Flaggschiff Ingo Mayr in Roppen, der keinen Gegenkandidaten hat, schicken die Roten fünf weitere Listen ins Rennen. Richard Aichwalder in Imst und Bernhard Zolitsch in Haiming möchten auch Bürgermeister werden. Etwas zurückhaltender die Grünen. „Wir sind im Bezirk Imst mit zwei Listen und einem Bürgermeisterkandidaten in der Bezirkshauptstadt vertreten“, berichtet Nico Sztatecsny. Dort möchte es Gemeinderat Helmut Knabl diesmal wissen. Allerdings braucht er einen sogenannten Erdrutsch, denn 2016 erreichte die grüne Liste nur knapp mehr als vier Prozent.