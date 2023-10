„Stete Erregung“: Kickls Kampfrhetorik analysiert

Die FPÖ regt auch mit Taten auf. ORF-Satiriker Peter Klien wurde unsanft bei einer Kickl-Gala in Hartberg entfernt. Die anderen Parteien oder „Reporter ohne Grenzen“ sind empört und warnen vor dem Blauen in einer Regierung. Plaikner glaubt nicht, dass es Kickl groß schaden wird, wenn er es in seinem Sinne kommunizieren kann. „Seine Klientel, immerhin rund 28 Prozent, wird das eher als Bestätigung sehen für seine Kritik an den etablierten Medien.“