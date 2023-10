1000 Zugvögel prallen gegen Fenster und sterben

Zwar ereigneten sich solche Tragödien jedes Jahr, insbesondere während der Herbst- und Frühjahrsmigration der Zugvögel. In den vergangenen 40 Jahren habe das Chicagoer Naturkundemuseum Field aber noch nie eine so hohe Zahl dokumentiert, schrieb die Einrichtung am Freitag auf Instagram. „Es war einfach frustrierend“, sagte Vogel-Experte David Willard der Zeitung „Chicago Tribune“.