Die Zukunft der Kunst ist reif fürs Museum

Die Halbwertszeit der Kunst

Verpackt in fast schon kabarettistische Szenen, blickt das Quartett in „Halbzeit“ in der Regie von Felix Hafner durchaus kritisch in die Zukunft. Die Zukunft der Kunst und ihrer Rolle als Künstlerinnen werden dabei genauso verhandelt wie die Zukunft der Welt als solche. Im Zentrum beider Diskussionen steht eine Frage: Was kann und soll ich eigentlich bewirken, und unter welchen Bedingungen bin ich dazu bereit?