Fix! Stefan Posch fällt für den ÖFB-Kracher aus

Sechs Tage vor dem EM-Quali-Hit gegen Belgien gibt es in Österreichs Team keine Entwarnung. Das zuletzt fragliche Quartett muss weiter passen, Bologna-Verteidiger Stefan Posch laut italienischen Medien für zumindest weitere zwei Wochen. Womit er für die beiden Matches (am 16. Oktober wartet auswärts Aserbaidschan) kein Thema ist! David Alaba fehlte im gestrigen Training von Real Madrid, ist heute gegen Osasuna kein Thema. Trainer Carlo Ancelotti: „Er ist noch immer nicht in optimaler Verfassung.“