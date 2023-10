Belgien-Kader für ÖFB-Hit: Tedesco baut auf Lukaku

Belgiens Rekordtorschütze führt mit acht Treffern in fünf Partien die Schützenliste der EM-Qualifikation an. Für seinen neuen Club AS Roma hat der 30-Jährige in sieben Pflichtspielen fünf Tore erzielt. „Er trifft, sein Trainer (Jose Mourinho) hat Vertrauen in ihn. Das ist gut - nicht nur für Romelu, sondern auch für uns“, meinte Tedesco.