Datenbrille könnte Pflege-Revolution einläuten

Erste Feldtests in Luxemburg, Belgien und Niederösterreich beweisen es: „Mit dieser neuen Technologie können wir für eine echte Innovation in der Pflege sorgen. In unserer ersten, dreimonatigen Testphase wurden die Datenbrillen bzw. die Handy-App vom Pflegepersonal als echte Unterstützung gesehen“, sagt Cornelia Schneider, die am Institut für Informatik der FH Wiener Neustadt federführend an einem zukunftsweisenden Projekt beteiligt ist.