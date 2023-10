44 Bergtote: Im Abstieg lauern tückische Gefahren

Wie nah Freude und Tragödie am Berg nebeneinander liegen, zeigt der tragische Unfall des höchst erfahrenen Alpinisten aus Hall von Mittwoch dieser Woche. Am Nachmittag hatte der 66-Jährige noch Fotos vom Bettelwurf gepostet, wenig später stürzte er aus unbekannter Ursache am Steig von der Bettelwurfhütte ins Halltal 60 Meter in die Tiefe. Am Donnerstagmorgen wurde die Leiche gefunden. „Er dürfte im falschen Moment am falschen Ort ausgerutscht sein“, meint ein Bekannter des Opfers.