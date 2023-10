Bursche (16) verprügelt eigene Mutter in Wohnung

Polizistin von Bursch attackiert

Im Arrest attackierte der Jugendliche eine Polizistin. Die Attacke konnte abgewehrt werden. Die Polizistin blieb unverletzt. Der 16-Jährige gab in seiner Vernehmung an, wegen Geldfragen mit seiner Mutter in Streit geraten zu sein. Dass er seine Mutter geschlagen und getreten hätte, bestreitet der Jugendlich jedoch.