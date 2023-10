„Realitätsbezug verloren“: Presse attackiert Klopp

„Mangel an Perspektive“

„Klopp hört sich an wie ein Mann, der den Bezug zur Realität verloren hat. Was für ein atemberaubendes Anspruchsdenken und ein außerordentlicher Mangel an Perspektive, eine Wiederholung zu fordern“, urteilte etwa die „Daily Mail“. Die Forderung, die Partie zu wiederholen, diene nur dazu, die Hysterie und die Verschwörungstheorien über Liverpools Ungerechtigkeit zu schüren, so das Blatt.