Haarsträubender Fehler! Liverpool um Tor betrogen

Liverpool hätte mit einem Sieg gegen Tottenham die Spitzenposition übernommen, kassierte aber am Ende die erste Saisonniederlage - und das nach Rot für Curtis Jones (26.) und Gelb-Rot für Diogo Jota (69.) zu neunt. Son Heung-min schoss das 1:0 für Tottenham (36.), Cody Gakpo gelang kurz vor der Pause der Ausgleich. Danach verteidigte Liverpool in Unterzahl stark, ehe ein Eigentor von Joel Matip in der 96. Minute doch noch den Tottenham-Erfolg besiegelte.