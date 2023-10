New York: U-Bahn-Schütze bekommt 10 Mal lebenslang

Gut eineinhalb Jahre nach dem bewaffneten Angriff eines Mannes in der New Yorker U-Bahn mit mehr als 20 Verletzten hat ein Gericht den Schützen zu zehnmal lebenslänglich verurteilt. Zusätzlich bekam der 64-Jährige weitere zehn Jahre wegen des unerlaubten Tragens einer Schusswaffe, wie US-Medien am Donnerstag berichteten.