Neuer Chef und vier neue Masterstudiengänge

In den vergangenen Monaten hat sich die FH Salzburg in einem Reformprozess strukturell neu aufgestellt. Es wurden sechs Departments - Angewandte Sozialwissenschaften, Business and Tourism, Creative Technologies, Gesundheitswissenschaften, Green Engineering and Circular Design sowie Information Technologies and Digitalisation - eingerichtet. Insgesamt bietet die FH Salzburg rund 30 Bachelor- und Masterstudiengänge, die von rund 3200 Studierenden belegt werden.