500 Leberkassemmerl für entscheidenden Hinweis

Mehr als einen Jahresvorrat an Leberkassemmerl kann man sich in Passau verdienen - vorausgesetzt, man hat sachdienliche Hinweise zur Ergreifung einer Person parat, die in die bislang einzige Leberkaspepi-Filiale in Deutschland einbrechen wollte. Besitzerin Ela Strassinger macht sich aber keine großen Hoffnungen.