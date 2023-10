Gregor Kobel hält Dortmund langfristig die Treue

„Fühle mich unglaublich wohl“

Neben Kobel hat mit Jamie Bynoe-Gittens ein weiterer Profi seinen Vertrag bis 2028 verlängert. „Ich bin stolz, dass Borussia Dortmund mir die Gelegenheit gibt, einen so langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Auch in den für mich verletzungsbedingt etwas schwierigeren Phasen der vergangenen Monate habe ich immer den Glauben und das Vertrauen des Klubs gespürt. Ich fühle mich unglaublich wohl in dieser Mannschaft, in dieser Stadt, in diesem Stadion“, so der englische Stürmer in einer Klub-Mitteilung.