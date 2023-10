Klimaaktivisten störten Musical in London

In einem Video, das die Gruppe Just Stop Oil am Mittwochabend auf der Plattform X (früher Twitter) verbreitete, ist zu sehen, wie Aktivistinnen und Aktivisten auf der Bühne orangefarbene Banner mit Symbolen und Slogans ihrer Gruppe hochhalten. Sie rufen dem Publikum Botschaften zu, das wiederum mit Buhrufen und Beschimpfungen reagiert.



Hier sehen Sie das Video von Just Stop Oil.