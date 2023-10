Zinsen und „Fehlerquote“ belasten das EU-Budget

„Falschanträge oder Mängel“

Die „Fehlerquote“ stieg von 3 auf 4,2 Prozent an. „Das ist zu viel, aber es sind großteils keine Betrugsfälle, sondern Falschanträge oder mangelhafte Begründungen“, so Helga Berger vom EU-Rechnungshof. In 14 echten Fällen mit Betrugsverdacht wurden die Behörden eingeschaltet.