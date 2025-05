Vinicius beleidigt: Fans zu Haftstrafen verurteilt

Es sei „Meilenstein“, da es sich um die erste Verurteilung in Spanien handle, „die rassistische Beleidigungen in Stadien als Hassverbrechen einstuft“. Die Angeklagten räumten nach Mitteilung der Justiz ein, den Brasilianer von Real Madrid während des Ligaspiels bei Real Valladolid am 30. Dezember 2022 beleidigt zu haben. Sie wurden unter anderem auch mit Geldstrafen von bis zu 1.620 Euro und einem Berufsverbot von vier Jahren im Bildungs-, Freizeit- und Sportbereich belegt.