Anführer des serbischen Kommandotrupps wieder frei

Auf Anordnung des Gerichtes darf Radoicic allerdings Serbien nicht verlassen und in den Kosovo zurückkehren. Er musste seinen Pass abgeben und muss sich zweimal monatlich bei der Polizei melden. Radoicic hatte am Freitag die alleinige Verantwortung für den Angriff in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica am 24. September übernommen. Die serbische Justiz wirft dem früheren Vizevorsitzenden der Belgrad-treuen Serbischen Liste unerlaubte Waffenproduktion, Waffenbesitz, Führen von Waffen und den Vertrieb von Waffen und Explosionsstoffen, die Beteiligung an einer Gruppe, die eine Straftat begangen hat, sowie schweren Verstoß gegen die allgemeine Sicherheit vor, berichtete der TV-Sender N1.