Rädelsführer der Gewalt im Kosovo festgenommen

Am Montag hatte Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti noch erklärt, die serbischen Paramilitärs hätten vor ihrem Überfall in Banjska auf serbischem Gebiet trainiert. Er postete auf der Plattform X (vormals Twitter) auch Drohnenaufnahmen, die diese Übungen zeigen sollen. Die Drohnenaufnahmen hätten die Aggressoren selber gemacht und Kosovos Polizei habe diese zusammen mit Waffen sichergestellt. Serbiens ehemalige Provinz Kosovo hatte sich 2008 nach einem blutigen Krieg für unabhängig erklärt. Serbiens Regierung erkennt das jedoch nicht an.