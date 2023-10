Ehemaliger Salzburger von „Fußballbibel“ geadelt

„Er ist genau der richtige Mann, um den Stammspielern eine Pause zu gönnen, ersetzt zum Teil Rafael Leão, zum Teil Olivier Giroud - er ist überall gut“, so die Tageszeitung „Gazetta dello Sport“. Mit einem Treffer gegen Cagliari und am vergangenen Wochenende gegen Lazio Rom, ist Okafor nun aber am besten Weg, nicht nur Edel-Reservist zu sein.