Salzprinzen und weisses Gold

Auch Gustav Klimt verbrachte bis auf 1913 alle Sommer zwischen 1900 und 1916 im Salzkammergut, nämlich am Attersee mit seinem türkis schimmernden Wasser. Hier entstanden etwa „Am Attersee“, „Kirche in Unterach“, „Litzlberg am Attersee“, „Schloss Kammer am Attersee“ oder „Allee zum Schloss Kammer“. Ein sehenswerter Themenweg führt zu den Motiven, die Klimt hier malte.