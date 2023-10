Melissa Naschenweng im sexy BH-Look am Red Carpet

Dann drehte Schmied mit Jaus den Film „Hals über Kopf“, man verstand sich dabei „wahnsinnig gut“, erzählte Schmied. Da habe er sich gedacht: „Warte mal, in der anderen Geschichte gibt es doch eine zweite männliche Hauptfigur.“ Also rief er Jaus an und fragte: „Du, glaubst, kann der Paul schauspielen?“ Erste Reaktion des 40-Jährigen: „Aber so was von!“