Durchstarter Bibiza auf großer Österreich-Tour

Bibiza stellt „Wiener Schickeria“ am 19. Oktober im Salzburger Rockhouse, am 20. Oktober im Grazer ppc, am 21. Oktober im Linzer Posthof und am 24. Oktober in der Wiener Arena vor. Die Gigs sind schon jetzt restlos ausverkauft. Am 17. Mai 2024 bespielt der Wiener dann das Open-Air-Gelände der Wiener Arena. Unter www.oeticket.com gibt es dafür noch Karten.



APA/Christoph Griessner