Hundebiss-Tragödie ++ Physik-Nobelpreis

Zusammen mit Ferenc Krausz werden auch der in den Vereinigten Staaten tätige Physiker Pierre Agostini und die in Schweden arbeitende Physikerin Anne L‘Huillier für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. In diesem Jahr beträgt die Preissumme elf Millionen Schwedische Kronen (rund 926.000 Euro), wobei die Nobelstiftung die Summe im Vergleich zum Vorjahr um eine Million Kronen erhöht hat. Die Verleihung des Preises findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.