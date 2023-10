Der Sommer geht noch in eine Verlängerung!

Um die Gäste – bei hoffentlich schönem Wetter – auch weiterhin nach Podersdorf zu locken, hat man sich auch für den Herbst noch einiges einfallen lassen. So gibt es am kommenden Wochenende das Familien-Drachensteigen am Podo-Beach und am 14. und 15. Oktober wird zu bezaubernden Kindershows ins Restaurant „Sunbay“ geladen. Am Samstag schaut der Kasperl vorbei und am Sonntag gibts eine Magic Show mit einem Zauberer.