Brandanschlag auf Bordell wegen Drogenschulden

Gericht folgte Geständnis und sprach beide schuldig

In die Frau habe sich nämlich der mitangeklagte Salzburger (34) verliebt. Doch nach einem Streit mit dem Lokalchef durfte er nicht mehr in das Etablissement. Und er wollte offenbar auch nicht mehr, dass seine Angebetete dort arbeitet. Deshalb soll der 34-Jährige gesagt haben: „Nimm zwei Benzinkanister und zünd es an.“ Und dafür wurden ihm 6000 Euro an Drogen-Schulden erlassen, erzählt der 32-Jährige.