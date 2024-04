„Das ist kein ordentliches Vergabeverfahren“

Das soll sich aber ändern. Wieder einmal haben die Sozialdemokraten zur der Causa eine ausführliche Anfrage im Landtag gestellt. „Wir hoffen mit der Anfrage, dass endlich Licht ins Dunkel kommt“, erklärt die Landtagsabgeordnete. Für sie müsste das Land die Gebäude auf dem eigenen Grund zurückkaufen und dann die gesamte Anlage vom Land als Eigentümer verpachtet werden. Der letzte Vertrag für das Areal stammte aus 1987. Schon in den vergangenen Jahren wurde der Ruf nach einer Anpassung der Pachthöhe in der Politik laut. Neben der SPÖ hatte auch die KPÖ Plus laut Kritik geäußert.