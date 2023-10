Eltern-Protest gegen Abberufung von Pädagogen

Versetzung kurz nach Schulbeginn

Er und ein weiterer Sportlehrer waren bis Ende letzter Woche Klassenvorstände von ersten Klassen. Gerade einmal vier Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres wurden sie aber überraschend an andere Schulen dienstzugeteilt. Beide Pädagogen waren schon viele Jahre an der Bildungseinrichtung tätig und laut den Eltern überaus beliebt bei den Kindern. Über die Skooly-App sei nun plötzlich die Nachricht gekommen, dass neue Klassenvorstände kommen, berichtet Wolfgang Artner, dessen Sohn in eine der betroffenen Klassen geht. „Alle sind komplett verstört und verstehen nicht, warum. Die Kinder haben geweint.“