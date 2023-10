Als ein Einkauf für einen ganzen Monat reichte

Drehen wir das Rad der Zeit zurück: Als die „Kärntner Krone“ vor vier Jahrzehnten das erste Mal erschien, sah das Einkaufsverhalten der Menschen noch ganz anders aus. „Damals übernahmen Warenhäuser die Nahversorgung“, erinnert sich Heinz Achatz vom „Südpark“ in Klagenfurt. „Im mehrstöckigen Forum am Domplatz gab es die erste Rolltreppe in Klagenfurt. Lebensmittel, Haushaltsartikel und Textilien wurden angeboten.“ Achatz machte dort seine Lehre. „Ich hab 1300 Schilling im Monat bekommen, das entspricht heute einem Wert von 200 Euro.“