14 Tage frei und schon an Touristin vergangen

Haftstrafe für Vergewaltigung in Hausecke

„Das ist alles nicht passiert“, will der Mann den Richter überzeugen, dass er im Jänner in einer Hausecke keine Gewalt angewendet habe. Dem sich eine entscheidende Frage aufdrängt: Warum denn sonst sollte die junge Frau weinend in die Bar zurückkommen, die Polizei rufen, sich im Spital untersuchen lassen und zweimal unter Eid gegen ihn aussagen? Darauf hat der Jemenit keine Antwort.