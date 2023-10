Vier Personen in Wien von Fremden attackiert

Zu einem bizarren Vorfall mit schlimmen Folgen ist es am Samstag kurz vor Mitternacht in Wien-Leopoldstadt in der Perspektivstraße gekommen: Ein Mann (29) sprach ein Pärchen, welches in einem Auto saß, an und fragte sie, ob er sich zu ihnen in das Fahrzeug setzen dürfte. Das Paar lehnte dies ab. Daraufhin attackierte der Mann die beiden - doch das war noch nicht alles ...