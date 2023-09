Wohnwagen wurde auf Bahngleise katapultiert

Es bildeten sich rasch lange Staus

Aufgrund des Unfalls wurde die Fernpassstraße rund zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Rasch bildeten sich Staus. In Fahrtrichtung Nassereith reichte dieser von Heiterwang bis zum Grenzübergang Füssen zurück. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung war der Stau ebenfalls mehrere Kilometer lang.