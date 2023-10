Warum ein Pfleger nach 30 Jahren den Job aufgibt

„Keine positive Perspektive mehr“

Einer von ihnen ist der 53-jährige Franz Karner. Der gelernte Fleischer ist 1994 in die Pflege eingestiegen und seit fünf Jahren leitender Pfleger auf der Intensivstation am LKH Judenburg. Mit Ende des Jahres verlässt er die Kages - und aller Voraussicht nach den Pflegeberuf überhaupt. „Weil ich in diesem System einfach keine positive Perspektive sehe“, erklärt Karner. Dass die Steiermark nun beim Lohnschema nachgezogen hat, war für ihn „keine Heldentat, sondern grundlegendste Notwendigkeit“.