Die Steiermark braucht 12.200 neue Pflegekräfte

So rechnet Studienautor Wolfgang Habacher (Epig GmbH), dass bis 2030 insgesamt 12.251 Personen in den Pflegeberuf einsteigen müssen. Heruntergerechnet auf ein Jahr sind das mindestens 1360 Menschen: Jeder zehnte steirische Jugendliche müsste also seine Zukunft in der Pflege sehen!