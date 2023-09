Pflegemangel: „Wir haben Talsohle durchschritten“

„Dort anpacken, wo Arbeit am dringendsten gebraucht wird“

Bei den Arbeitszeiten soll es also weniger kurzfristige Änderungen geben. Was den Arbeitsort betrifft, wird aber laut Stark mehr Flexibilität notwendig sein - sowohl bei den Stationen innerhalb eines Hauses, als auch bei den Standorten innerhalb eines Spitalsverbunds. Stark: „Wenn wir die Zukunft gemeinsam meistern wollen, schaffen wir das nur in Gemeinsamkeit. Wir müssen dort anpacken, wo die Arbeit am dringendsten gebraucht wird.“