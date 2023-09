Trotz blutigem Messerangriff hält Familie zusammen

Rund zwei dutzend Angehörige sowie eine ins Gebet vertiefte Mutter verfolgten am Freitag sichtlich angespannt den Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 35-jährigen Familienvater in St. Pölten. Der Türke soll Mitte Mai in Herzogenburg im Zuge eines Streits seinen Schwiegervater mit einem Küchenmesser niedergestochen und schwer verletzt haben.