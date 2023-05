Kind (11) war Zeuge: Mutter von Ex niedergestochen

Blutige Messerattacke am Mittwoch in Niederösterreich: Ein Mann soll in einer Wohnung in Aderklaa bei Deutsch-Wagram auf seine Ex-Freundin losgegangen sein, und mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Die Frau wurde ins SMZ Ost gebracht und umgehend notoperiert. Der Verdächtige wurde festgenommen.