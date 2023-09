10 Jahre NEOS: „In Umfragen stärker als je zuvor“

Am Freitag jährt sich die Nationalratswahl 2013 zum zehnten Mal, und damit der Einzug der NEOS ins Parlament. Knapp fünf Prozent erreichten die Pinken damals. „Die wahre Sensation war aber nicht an diesem Tag, sondern all die Tage danach“, lobte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. Als „friedliche Bürger-Revolution“ gestartet, liege die Partei heute „in Umfragen stärker als jemals zuvor“.