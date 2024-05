Polizistin nach Alk-Unfall vor Gericht verurteilt

Ihr Anwalt Andreas Kleinbichler unterstreicht ihre Aussage: „Sie trinkt, wenn überaupt, nur im Anlassfall, etwa bei einer Feier.“ Der Tag sei eine Verkettung absolut unglücklicher, unvorherzusehender Umstände gewesen, erklärt er. Nachdem sie in einem Lokal unverhofft auf alte Freunde getroffen hatte, nahm das Unglück seinen Lauf. Zuhause angekommen, und während sie mit Nachbarn noch einmal anstieß, schrak sie hoch, weil sie vergessen hatte, ihre Tochter von der Arbeit zu holen. Völlig von Sinnen stieg sie in ihren erst drei Monate alten Audi und fuhr los. Am Heimweg geschah es, aufgrund eines Fahrfehlers stieß sie in Lebring-St. Margarethen gegen ein Brückengeländer. Zwei Stunden nach dem Vorfall hatte sie noch 1,1 Promille intus.